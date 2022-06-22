Россияне захватили два села на Луганщине и рвутся к трассе Бахмут–Лисичанск

На Северодонецком направлении российские войска овладели населенными пунктами Лоскутовка и Рай-Александровка.

ВСУ продолжают уничтожать врага на Донбассе



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того противник ведёт штурмовые действия, пытаясь установить контроль за населенным пунктом Сиротине.

Также россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка.

Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск.

Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа.

Тэги: Северодонецк, бахмут