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Главная » Мир » Политика
08:57 23 Июня 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Брюсселе стартует саммит Евросоюза: Украина ждет статус кандидата в ЕС

В Брюсселе сегодня, 23 июня, стартует двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, одной из главных тем которого будет предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в ЕС.

Этот саммит может оказаться для Украины историческим

Об этом сказано на сайте Европейского совета.

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Также еще одной важной темой саммита будет российская агрессия.

Лидеры ЕС обсудят «последнее развитие ситуации в отношении российской войны против Украины», в частности, ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности.

Также на саммите уделят внимание теме предоставления Украине экономической, военной, политической и гуманитарной помощи.

Отдельным вопросом лидеры стран ЕС рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

В обнародованном сообщении напоминается, что Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022, а Грузия и Молдова сделали такой шаг 3 марта 2022 года.

Еврокомиссия обнародовала свое официальное мнение по поводу заявки всех трех стран 17 июня 2022 года.

Перед стартом саммита лидеры стран ЕС проведут неформальную встречу с политическими руководителями стран Западных Балкан, хотят обсудить перспективы европейской интеграции региона.

Тэги: ес
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