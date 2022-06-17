В Брюсселе стартует саммит Евросоюза: Украина ждет статус кандидата в ЕС
В Брюсселе сегодня, 23 июня, стартует двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, одной из главных тем которого будет предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в ЕС.
Об этом сказано на сайте Европейского совета.
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Также еще одной важной темой саммита будет российская агрессия.
Лидеры ЕС обсудят «последнее развитие ситуации в отношении российской войны против Украины», в частности, ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности.
Также на саммите уделят внимание теме предоставления Украине экономической, военной, политической и гуманитарной помощи.
Отдельным вопросом лидеры стран ЕС рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.
В обнародованном сообщении напоминается, что Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022, а Грузия и Молдова сделали такой шаг 3 марта 2022 года.
Еврокомиссия обнародовала свое официальное мнение по поводу заявки всех трех стран 17 июня 2022 года.
Перед стартом саммита лидеры стран ЕС проведут неформальную встречу с политическими руководителями стран Западных Балкан, хотят обсудить перспективы европейской интеграции региона.