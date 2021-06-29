Чехия закрылась от россиян: визы и виды на жительство не будут выдавать еще год

Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.

Чехия не будет выдавать визы россиянам



Об этом сообщило издание České noviny.

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Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны.

По данным издания, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.

Цель данной меры – оказать давление на Россию и Беларусь, которая поддерживает действия Москвы в Украине, для окончания военной агрессии.

Исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

После вторжения России в Украину некоторые страны, например, Чехия, Латвия, Литва и Эстония, прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.

Тэги: Россия, Чехия