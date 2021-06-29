НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:20 23 Июня 2022 Просмотров 180   КомментариевКомментарии

Чехия закрылась от россиян: визы и виды на жительство не будут выдавать еще год

Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.

Чехия не будет выдавать визы россиянам

Об этом сообщило издание České noviny.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны.

По данным издания, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.

Цель данной меры – оказать давление на Россию и Беларусь, которая поддерживает действия Москвы в Украине, для окончания военной агрессии.

Исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

После вторжения России в Украину некоторые страны, например, Чехия, Латвия, Литва и Эстония, прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.

Тэги: Россия, Чехия
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.06.2021 01:09
Чехия выставила России счет за взрывы на складах боеприпасов
ТОР
09.05.2021 01:10
Чешский премьер призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
ТОР
23.04.2021 01:10
Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства России в Праге
blog comments powered by Disqus
Под Москвой масштабно пылает склад лакокрасочных материалов. Видео

09:38 Мир

Россия ночью ударила ракетами по Одессе: их сбила ПВО над морем

07:20 Украина

Путин может объявить Януковича легитимным президентом “освобожденной” Украины

16:43 Мир

ВСУ остановили наступление оккупантов на Донбассе

15:32 Украина

Судьба Киева зависит от ситуации на Востоке: что угрожает столице

13:54 Украина

Появилось видео боевого применения украинской РСЗО «Буревій»

13:51 Украина

Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму

12:22 Украина

Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

11:03 Украина

Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

17:42 Украина

Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

14:02 Украина

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир