Чехия закрылась от россиян: визы и виды на жительство не будут выдавать еще год
Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.
Об этом сообщило издание České noviny.
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Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны.
По данным издания, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.
Цель данной меры – оказать давление на Россию и Беларусь, которая поддерживает действия Москвы в Украине, для окончания военной агрессии.
Исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.
После вторжения России в Украину некоторые страны, например, Чехия, Латвия, Литва и Эстония, прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.