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09:38 23 Июня 2022 Просмотров 1049   КомментариевКомментарии

Под Москвой масштабно пылает склад лакокрасочных материалов. Видео

Под Москвой в городе Электроугли (Богородский городской округ Московской области) мощно горит склад лакокрасочных материалов.

Площадь пожара 2400 кв.метров

Об этом сообщила Московская газета.

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Как рассказал изданию начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев, сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей 06:58 (мск).

“На данный момент известно, что внутри находятся лакокрасочные материалы. Площадь возгорания составляет 2400 кв.м” – уточнил Гусев.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечено 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.

Тэги: Москва, пожар
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