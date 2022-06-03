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09:38 23 Июня 2022 1049 Комментарии
Под Москвой масштабно пылает склад лакокрасочных материалов. Видео
Под Москвой в городе Электроугли (Богородский городской округ Московской области) мощно горит склад лакокрасочных материалов.
Площадь пожара 2400 кв.метров
Об этом сообщила Московская газета.
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Как рассказал изданию начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев, сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей 06:58 (мск).
“На данный момент известно, что внутри находятся лакокрасочные материалы. Площадь возгорания составляет 2400 кв.м” – уточнил Гусев.
Предварительно, погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечено 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.
Тэги: Москва, пожар
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