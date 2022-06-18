Экс-нардепы сообщили об освобождении четырех улиц Херсона: в Минобороны отреагировали

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не распространять в соцсетях детали военных операций ВСУ, потому что такие сообщения вредят украинским военным.

Маляр попросила не комментировать операции ВСУ до их завершения



Свое обращение она опубликовала в Facebook. Накануне экс-нардепы Мосийчук и Куприй сообщили о о якобы занятых украинскими военными 4 улицах в Херсоне.

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«Так бывает, что маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное.

Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать о применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ», – отметила Маляр.

Она также подчеркнула, что информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной, и призвала ждать официальных сообщений от Генштаба ВСУ.

По словам замминистра, разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), вредит Вооруженным силам и усложняет выполнение поставленных задач.

«Во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью во время проведения операций и мерами безопасности», – резюмировала Маляр.

Тэги: херсон, всу, Анна Маляр