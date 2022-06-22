НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:14 23 Июня 2022 Просмотров 566   КомментариевКомментарии

Россия ударили по Николаеву ракетами: над городом дым

Российские войска днем 23 июня нанесли ракетный удар по Николаеву, над городом поднимаются столбы дыма.

Об этом сообщают в пабликах и соцсетях местные жители. Они также размещают фото и видео последствий прилетов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил удар по Николаеву и уточнил, что прогремело несколько мощных взрывов. Он также призвал горожан находится в укрытиях.

Сообщается о нескольких сильных взрывах. Перед этим жители Херсонщины сообщали о запуске девяти российских ракет в сторону Николаева.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Тэги: Николаев
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.06.2022 12:22
Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму
ТОР
17.06.2022 08:51
Ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и жертвы. Фото и видео
ТОР
11.06.2022 07:20
Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо
blog comments powered by Disqus
Под Москвой масштабно пылает склад лакокрасочных материалов. Видео

09:38 Мир

Россия ночью ударила ракетами по Одессе: их сбила ПВО над морем

07:20 Украина

Бывшие военные РФ воюют на стороне Украины

17:54 Украина

Путин может объявить Януковича легитимным президентом “освобожденной” Украины

16:43 Мир

ВСУ остановили наступление оккупантов на Донбассе

15:32 Украина

Судьба Киева зависит от ситуации на Востоке: что угрожает столице

13:54 Украина

Появилось видео боевого применения украинской РСЗО «Буревій»

13:51 Украина

Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму

12:22 Украина

Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

11:03 Украина

Россияне окружают Северодонецк: захвачены несколько сел

19:14 Украина

Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

17:42 Украина