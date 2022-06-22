Россия ударили по Николаеву ракетами: над городом дым

Российские войска днем 23 июня нанесли ракетный удар по Николаеву, над городом поднимаются столбы дыма.

Об этом сообщают в пабликах и соцсетях местные жители. Они также размещают фото и видео последствий прилетов.

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Мэр города Александр Сенкевич подтвердил удар по Николаеву и уточнил, что прогремело несколько мощных взрывов. Он также призвал горожан находится в укрытиях.

Сообщается о нескольких сильных взрывах. Перед этим жители Херсонщины сообщали о запуске девяти российских ракет в сторону Николаева.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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