Отрицательные ставки: в России узаконили кражу денег с валютных счетов граждан

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц.

Еще одно отрицательное всплытие



Об этом сообщило российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ

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«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту”, – сказано в сообщении.

Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении уже действующих депозитных договоров.

В Минэкономразвития подчеркнули, что мера направлена на то, чтобы стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

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