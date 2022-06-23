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12:33 23 Июня 2022 11 Комментарии
Отрицательные ставки: в России узаконили кражу денег с валютных счетов граждан
Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц.
Еще одно отрицательное всплытие
Об этом сообщило российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ
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«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту”, – сказано в сообщении.
Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении уже действующих депозитных договоров.
В Минэкономразвития подчеркнули, что мера направлена на то, чтобы стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.
Тэги: Россия
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