Великобритания ввела новые санкции против России: чего коснуться

Великобритания ввела новые санкции в отношении России, включающие запрет на использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза.

Санкции коснутся банков, промышленности и топлива



Об этом сообщило Reuters.

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Также британские власти запретили экспортировать в Россию продукцию, которую могут использовать для «химического, биологического оружия».

Кроме того, Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ авиационного топлива и продукции для морского сектора и сферы нефтепереработки.

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