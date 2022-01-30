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12:39 23 Июня 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Великобритания ввела новые санкции против России: чего коснуться

Великобритания ввела новые санкции в отношении России, включающие запрет на использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза.

Санкции коснутся банков, промышленности и топлива

Об этом сообщило Reuters.

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Также британские власти запретили экспортировать в Россию продукцию, которую могут использовать для «химического, биологического оружия».

Кроме того, Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ авиационного топлива и продукции для морского сектора и сферы нефтепереработки.

Тэги: санкции, Великобритания
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