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12:39 23 Июня 2022 2 Комментарии
Великобритания ввела новые санкции против России: чего коснуться
Великобритания ввела новые санкции в отношении России, включающие запрет на использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза.
Санкции коснутся банков, промышленности и топлива
Об этом сообщило Reuters.
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Также британские власти запретили экспортировать в Россию продукцию, которую могут использовать для «химического, биологического оружия».
Кроме того, Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ авиационного топлива и продукции для морского сектора и сферы нефтепереработки.
Тэги: санкции, Великобритания
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