Европарламент поддержал кандидатство в ЕС для Украины и Молдовы

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС и принял соответствующую резолюцию.

Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Парламентарии 529 голосами против 45 и 14 воздержавшихся принял в четверг, 23 июня, резолюцию, призывающую глав государств и правительств, которые проводят свой саммит сегодня и завтра, предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Республике Молдова «без промедления».

Они должны сделать то же самое с Грузией «после того, как ее правительство выполнит» приоритеты, указанные Европейской комиссией.

“Парламент призывает власти Украины, Республики Молдова и Грузии «однозначно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускоряя реформы, чтобы как можно скорее эффективно выполнить критерии членства в ЕС”, – сказано в сообщении.

В резолюции подчеркивается, что нет альтернативы расширению, которое «более чем когда-либо является геостратегической инвестицией» в стабильный, сильный и единый ЕС.

Перспектива полноправного членства в ЕС для стран, стремящихся стать его членами, отвечает собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности Европейского Союза.

Депутаты Европарламента требуют «активизировать» процесс расширения и разблокировать его также в отношении Западных Балкан.