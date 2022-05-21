Способны летать на сотни километров и поражать НПЗ: в Украине из деталей от AliExpress собирают дроны возмездия

Дроны, способные летать на сотни километров и поражать НПЗ, стоят несколько тысяч долларов и почти неуловимы для ПВО. Их собирают десятки мастерских по всей Украине.

Дроны-убийцы собирают в десятках мастерских в Украине



Об этом рассказал украинский военный и блогер Юрий Касьянов.

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По его словам, собранные в Украине дроны – это высокоточное дальнобойное оружие, детали для которого заказывают в Китае по AliExpress.

«Любой человек, обладающий навыками сборки беспилотников, может создать уникальное оружие войны» ,— говорит Касьянов. И стоит оно всего $5-7 тыс.

Такие дроны активно используют и в Сирии, и в Ливии. По словам Касьянова, уничтоженное вчера НПЗ под Ростовом — не первая жертва.

Самодельные беспилотники могут долететь и до Крымского моста, и до НПЗ за Уралом. ПВО их не видит, поскольку в конструкции таких дронов очень мало отражающих поверхностей и металлических частей.

«Вы сидите, принимаете звонок от Макрона, на коленках сидит очередная фигуристка — бац, а к вам на голову прилетает беспилотник. И тут заканчивается война», — дает оптимистический прогноз Касьянов.

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