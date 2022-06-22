Привели к психопатии и мании величия: психолог назвала детские травмы Путина

Смена семей и физическое насилие в детстве привели взрослого президента РФ Владимира Путина к мании величия и психопатии.

В молодости Путина называли "окурком" и "бледной молью"



Об этом рассказала психолог Елена Шершневана своем YouTube-канале.

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Она проанализировала факторы, повлиявшие на психику Путина в детстве, которые сформировали его таким, какой он есть сейчас.

В качестве базы для анализа она взяла данные из книги «Вова, Володя, Владимир» польской журналистки и юриста Кристины Курчаб-Редлих.

Автор выяснила, что Путин изменил свою биографию, чтобы вычеркнуть из нее самые страшные страницы с тяжелым детством и тиранией близких людей.

«На самом деле Путин родился не 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье Владимира и Марии Путиных, а в 1950 году под Уралом. Отца он никогда не знал, а его мать – Вера Путина вскоре после рождения отдала сына своим родителям. Позже женщина устроила». свою личную жизнь в Грузии и забрала мальчика», – говорит Шершнева.

Также по версии автора книги, в Грузии отчим бил маленького Путин, морил голодом и жестоко издевался. Через несколько лет его отправили к дедушке и бабушке, а потом передали родственникам из Ленинграда, которые и стали “официальными родителями” будущего диктатора.

С этими людьми Путину жилось не намного лучше – условия воспитания были также жестки, а поведение нового “отца” деспотичным.

«Таким образом имеем по меньшей мере две сильные травмы – смену семей и физическое насилие. Из-за своего детского эгоцентризма Путин стал патологически неуверенным», – отметила Шершнева.

По ее словам, патологическая неуверенность Путина с годами усиливалась, что отразилось на годах его учебы в институте. Он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели называли будущего президента «окурком» и «бледной молью». А многие и вовсе не могут припомнить такого.

«Путин постоянно пытается доказать миру, что он достоин внимания и такой, как нужно. Но мир каждый раз отвечает так же, как и в институте», – пояснила психолог.

Она также отметила, что у российского диктатора постоянно прогрессируют мания величия и психопатия.

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