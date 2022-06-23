За отказ работать в школах оккупантов украинским учителям будут платить

В Украине будут платить учителям за отказ работать в школах на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Верещук рассказала о желании Зеленского



Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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«Зеленский решил платить учителям за отказ работать в школах оккупированных Херсонской и Запорожской областей», — сказала Ирина Верещук.

Она также рассказала о совещании с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественным сектором.

По его итогам было решено: