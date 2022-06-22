ВСУ могут отойти из-под Лисичанска, чтобы не попасть в окружение

Украинским военным, вероятно, придется отойти от Лисичанска, чтобы не попасть в окружение.

ВСУ могут отступить из-под Лисичанска



Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, такая необходимость возникла после того, как РФ захватила Рай-Александровку и Лоскутовку.

Гайдай подчеркнул, что весь Лисичанск находится в зоне ударов российской артиллерии и там небезопасно.

Между тем, в российских Telegram-каналах и СМИ уже пролетела новость о якобы захвате силами «ЛНР» Золотого и Горского, что привело закрыванию котла вокруг украинской группировки в районе Лисичанска и Севевродонецка.

Правда, позднее, выяснилось, что ни Золотое, ни Горское не взяты полностью, и у ВСУ еще есть коридор для выхода из возможного котла.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк