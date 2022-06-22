НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:13 23 Июня 2022 Просмотров 319   КомментариевКомментарии

ВСУ могут отойти из-под Лисичанска, чтобы не попасть в окружение

Украинским военным, вероятно, придется отойти от Лисичанска, чтобы не попасть в окружение.

ВСУ могут отступить из-под Лисичанска

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, такая необходимость возникла после того, как РФ захватила Рай-Александровку и Лоскутовку.

Гайдай подчеркнул, что весь Лисичанск находится в зоне ударов российской артиллерии и там небезопасно.

Между тем, в российских Telegram-каналах и СМИ уже пролетела новость о якобы захвате силами «ЛНР» Золотого и Горского, что привело  закрыванию котла вокруг украинской группировки в районе Лисичанска и Севевродонецка.

Правда, позднее, выяснилось, что ни Золотое, ни Горское не взяты полностью, и у ВСУ еще есть коридор для выхода из возможного котла.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.06.2022 09:13
Россияне приближаются к Лисичанску: город обстреливает авиация
ТОР
22.06.2022 06:23
Россияне ведут неудобное для ВСУ наступление на Лисичанск с юга
ТОР
21.06.2022 19:14
Россияне окружают Северодонецк: захвачены несколько сел
blog comments powered by Disqus