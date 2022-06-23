В школьный курс по истории России включат “специальную военную операцию” в Украине

В школьный курс по истории России предложили включить «специальную военную операцию» в Украине.

Детям объяснят, почему россияне убивали украинцев



Об этом сообщило РБК.

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Соответствующие поправки в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования подготовило Минпросвещения РФ.

Ранее стало известно, что в школьную программу по новейшей истории для девятиклассников включили тему о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

20 июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, также занимающий пост председателя Российского исторического общества заявил, что в школьных учебниках должна быть отражена «героическая борьба народов Донбасса».

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