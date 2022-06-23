НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
18:28 23 Июня 2022 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

В школьный курс по истории России включат “специальную военную операцию” в Украине

В школьный курс по истории России предложили включить «специальную военную операцию» в Украине.

Детям объяснят, почему россияне убивали украинцев

Об этом сообщило РБК.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Соответствующие поправки в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования подготовило Минпросвещения РФ.

Ранее стало известно, что в школьную программу по новейшей истории для девятиклассников включили тему о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

20 июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, также занимающий пост председателя Российского исторического общества заявил, что в школьных учебниках должна быть отражена «героическая борьба народов Донбасса».

Тэги: Россия
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.06.2022 19:57
В Госдуме хотят нанести удар по посольству США в Киеве и уничтожить правительственный квартал
ТОР
23.06.2022 12:33
Отрицательные ставки: в России узаконили кражу денег с валютных счетов граждан
ТОР
23.06.2022 09:20
Чехия закрылась от россиян: визы и виды на жительство не будут выдавать еще год
blog comments powered by Disqus