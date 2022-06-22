Ночью россияне обстреляли из РСЗО пригород Запорожья

Ночью 24 июня российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт под Запорожьем.

Оккупанты ночью стреляли из "Градов"



Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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“Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, – это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня”, – написал он в Telegram.

По предварительной информации, поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра.

В самом городе прилетов не было.

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