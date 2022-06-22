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06:00 24 Июня 2022 47 Комментарии
Ночью россияне обстреляли из РСЗО пригород Запорожья
Ночью 24 июня российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт под Запорожьем.
Оккупанты ночью стреляли из "Градов"
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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“Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, – это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня”, – написал он в Telegram.
По предварительной информации, поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра.
В самом городе прилетов не было.
Тэги: Запорожье
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