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06:16 24 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В России под Рязанью упал военный самолет Ил-76: есть погибшие. Фото и видео

В России под Рязанью разбился и загорелся военный самолет Ил-76, трое погибших, шестеро раненых.

Самолет упал вскоре после взлета

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza.

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Предварительно на борту находились 9 человек.

По информации ТАСС, самолет упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.

Причина аварии пока не установлена

Причина аварии пока не установлена

Как сообщил Telegram-канал  Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение произошло сразу после взлета. Возгорание на борту произошло еще в воздухе.

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Тэги: Россия, Рязань
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