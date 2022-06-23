В России под Рязанью упал военный самолет Ил-76: есть погибшие. Фото и видео

В России под Рязанью разбился и загорелся военный самолет Ил-76, трое погибших, шестеро раненых.

Самолет упал вскоре после взлета



Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Предварительно на борту находились 9 человек.

По информации ТАСС, самолет упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.

Как сообщил Telegram-канал Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение произошло сразу после взлета. Возгорание на борту произошло еще в воздухе.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, Рязань