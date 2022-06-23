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06:16 24 Июня 2022 5 Комментарии
В России под Рязанью упал военный самолет Ил-76: есть погибшие. Фото и видео
В России под Рязанью разбился и загорелся военный самолет Ил-76, трое погибших, шестеро раненых.
Самолет упал вскоре после взлета
Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza.
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Предварительно на борту находились 9 человек.
По информации ТАСС, самолет упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
Как сообщил Telegram-канал Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение произошло сразу после взлета. Возгорание на борту произошло еще в воздухе.
Тэги: Россия, Рязань
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