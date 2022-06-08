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06:27 24 Июня 2022 0 Комментарии
Российская ПВО в Алчевске уничтожила саму себя. Видео
Во оккупированном Алчевске Луганской области система противовоздушной обороны оккупантов поразила саму себя.
Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.
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На кадрах видно, как одна из вражеских ракет ПВО после запуска изменила траекторию и поразила саму систему.
После такого самоуничтожения возник сильный пожар, над городом поднялся столб дыма.
Тэги: Луганск, алчевск
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