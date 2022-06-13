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06:48 24 Июня 2022 Просмотров 174   КомментариевКомментарии

Зеленский хочет уволить Баканова из-за масштабных провалов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за ряда провалов и быстрой потери Херсонской области.

Баканова хотят заменить на более подходящую для военного времени кандидатуру

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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По словам источников, главная претензия к Баканову состоит в том, что он не смог должным образом отреагировать на российское вторжение 24 февраля. Кроме того, именно благодаря действиям СБУ, оккупанты очень быстро взяли Херсонскую область.

В частности, генерал Сергей Криворучко, глава Херсонского управления СБУ, вопреки приказу Зеленского отдал команду офицерам эвакуироваться из города до того, как российские войска начали его штурм. Его помощник и глава Антитеррористического центра местного отделения полковник Игорь Садохин сообщил российским войскам, направляющимся из Крыма, о местонахождении украинских мин и помог скоординировать траекторию полета вражеского самолета, когда сам бежал в колонне агентов СБУ, идущей на запад.

Украинские чиновники заявили, что российские войска смогли так легко взять Херсон из-за неспособности сотрудников СБУ взорвать Антоновский мост, который пересекает реку Днепр, что позволило российским войскам войти в город.

Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, издание отметило, что Зеленский стремится заменить Баканова кем-то более подходящим для руководства спецслужбой в условиях военного времени.

Тэги: СБУ, Иван Баканов
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