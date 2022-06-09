ВСУ отбили атаку на Лисичанск, но враг овладел Николаевкой
Украинские военные отразили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Также, по его словам, Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары.
Из всех имеющихся видов вооружения россияне обстреливали Северодонецк, Белую Гору, Волчеяровку.
В Северодонецке оккупанты повредили территорию комбината «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста.
23 июня и утром 24 июня россияне вели наступление в районе Мирной Долины, где сейчас продолжаются боевые действия.
Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.
Однако силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой.