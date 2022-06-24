ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка

Украинские военные вынуждены выйти из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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Украинские военные отойдут на более выгодные позиции.

По словам Гайдая, россияне обстреливают Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев.

Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Также глава ОВА отметил, что россияне продвигаюися к Лисичанску со стороны Золотого и Тошковки. Вражеские ДРГ проникали на окраины города, но были вытеснены.

Кроме того, из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет «Точка-У».

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