ВСУ могут уступить Северодонецк и Лисичанск, но потом перейдут в контрнаступление

Российское наступление, вероятно, застопорится в ближайшие недели, независимо от того, захватят ли оккупанты Северодонецк и Лисичанск, что даст ВСУ возможность начать разумное контрнаступление.

Украинские военный могут отступить от Северодонецка и Лисичанска



Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

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Они отметили, что за последние несколько дней российские войска добились значительных успехов в районе Северодонецка и Лисичанска, а ВСУ продолжают нести большие потери.

Однако, по мнению аналитиков, украинские силы фундаментально достигли своей цели в битве, замедлив и деградировав российские войска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 23 июня заявил, что украинским войскам, возможно, придется отступить, чтобы избежать окружения в Лисичанске, что свидетельствует о том, что украинские власти создают условия для подготовки к окончательной потере как Северодонецка, так и Лисичанска.

Однако в ISW подчеркнули, что потеря Северодонецка и Лисичанска не станет важным поворотным моментом в войне.

Украинским войскам в течение нескольких недель удавалось втягивать в этот район значительное количество российского персонала, оружия и техники и, вероятно, ухудшать общие возможности российских сил, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.

Идеологическая зацикленность Кремля на захвате Северодонецка, как и предыдущая осада «Азовстали», скорее всего, нанесет окончательный ущерб российским возможностям в будущих достижениях на Украине.

Потеря Северодонецка является потерей для Украины в том смысле, что любая местность, захваченная российскими войсками, является потерей, но битва под Северодонецком не будет решающей победой России.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк