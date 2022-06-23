В Херсоне взорвали автомобиль с коллаборантом: он погиб

В Херсоне рано утром 24 июня в районе Хлопчато-бумажного комбината взорвался легковой автомобиль.

Машина взорвалась во дворе дома



Об этом сообщили местные паблики.

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По предварительной информации, человек, находившийся в автомобиле в момент взрыва, погиб. В машине якобы были боеприпасы, которые сдетонировали.

По неподтвержденным данным, погибшим является местный коллаборант Дмитрий Савлученко.

Он состоял в молодежной организации «Новая Русь», был пророссийским активистом из партии Шария, организатором “пробегов победы”.

Савлученко также присутствовал на первом заседании “комитета по спасению” вместе с другими коллаборантами.

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