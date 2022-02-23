Германия может национализировать часть “Северного потока-2”: в Кремле отреагировали
Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток-2» и его подключение к плавучему терминалу сжиженного природного газа.
Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
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По информации издания, «технически трубопровод можно поднять и отрезать», но это грозит экологическими проблемами.
Также остается вопрос с правами собственности на него.
Кроме того, в Берлине опасаются ответных мер Москвы — например, национализации немецких компаний в РФ.
В Кремле прокомментировали сообщения о возможности частичной национализации «Северного потока-2».
В комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не заниматься “гипотетическими рассуждениями”.
“Если будут подобные действия – это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно», – заявил он.