Германия может национализировать часть “Северного потока-2”: в Кремле отреагировали

Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток-2» и его подключение к плавучему терминалу сжиженного природного газа.

Германия рассматривает возможность частичной национализации газопровода



Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

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По информации издания, «технически трубопровод можно поднять и отрезать», но это грозит экологическими проблемами.

Также остается вопрос с правами собственности на него.

Кроме того, в Берлине опасаются ответных мер Москвы — например, национализации немецких компаний в РФ.

В Кремле прокомментировали сообщения о возможности частичной национализации «Северного потока-2».

В комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не заниматься “гипотетическими рассуждениями”.

“Если будут подобные действия – это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно», – заявил он.

Тэги: сборная Германии, Северный поток 2