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Главная » Украина » Происшествия
13:20 24 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты штурмуют Северодонецк по всем направлениям: бьют авиацией и “Точками-У”

Российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты «Точка-У».

Россияне ровняют Северодонецк с землей

Об этом заявил в комментарии «Радио свобода» глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

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«Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села – Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия», – сообщил Власенко.

Он добавил, что украинские войска еще в Северодонецке, а на выход из города нужно время. По его словам, «это не вопрос часа или дня».

При этом отход ВСУ из Лисичанска, по его словам, не планируется.

В Северодонецке сейчас остается около 7-8 тыс. жителей, в Лисичанске – 10 тыс. человек. В обоих города до войны проживало примерно по 100 тыс. человек.

Как сообщали Власти, украинские военные вынуждены выйти из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших.

Тэги: Северодонецк
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