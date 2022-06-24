Нужно ли эвакуироваться из Николаева из-за обстрелов: мнения Сенкевича и Кима

Мэр Николаева Александр Сенкевич охарактеризовал ситуацию с постоянными обстрелами города российскими войсками как очень плохую и порекомендовал горожанам эвакуироваться в более безопасное место.

Ким и Сенкевич оценили ситуацию с безопасностью в городе



Эту рекомендацию он озвучил на «Радио Свобода«.

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По словам Сенкевича, Николаев обстреливают почти каждый день разными типами снарядов, причем около 80% из них – кассетного типа.

«Я рекомендую всем покинуть город. Всем, кто хочет остаться в живых. Неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч», – заявил мэр.

Он также уточнил, что по состоянию на 21 июня из-за обстрелов оккупантов в городе погибли 111 человек, среди них – один ребенок. Еще 502 человека получили ранения.

Оценка ситуации в городе Сенкевичем и его рекомендации вызвали переполох у горожан. Успокоить людей попытался глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Telegram он сообщил, что обязательной эвакуации из города нет. А слова мэра являются «рекомендацией» для тех, у кого есть возможность выехать.

“Разместили в СМИ новость, там цитата Александра Сенкевича. Он по-прежнему рекомендует всем, кто имеет возможность выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы”, – сказал Ким..

По его словам, в городе практически ничего не изменилось, имея в виду ситуацию с безопасностью.

“Ничего не изменилось. Напротив, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как четыре недели назад. Причин для паники нет. Фильтруйте информационное поле”, – сказал глава ОВА.

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Тэги: Николаев, Виталий Ким, Александр Сенкевич