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Главная » Мир » Общество
16:08 24 Июня 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Подорвут жилые дома и больницы в Мозыре: раскрыт план Кремля по втягиванию Беларуси в войну

Кремль планирует подрыв жилых домов и инфраструктурных объектов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Мозырь - один из крупнейших белорусских городов

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По информации разведчиков, в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний.

Эти группы планируют организовать серии терактов на территории Беларуси.

“То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифические «чеченские боевики», – рассказали в ГУР.

Таким образом, Россия планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.

“Это, по мнению кремлевских кураторов «спецоперации», создаст для Лукашенко так называемый «казус белли». То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного «президента» Беларуси не останется возможности избежать участия в войне”, – пояснили разведчики.

Также реи добавили, что, получив эту информацию, офицеры Белорусской армии начали эвакуацию своих семей из Мозыря.

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