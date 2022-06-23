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16:27 24 Июня 2022 402 Комментарии
Российские спецназовцы бегут из-под Славянска из-за больших потерь и демотивации
Военнослужащие 16 отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России покидают свои позиции под Славянском.
Российские военные убегают со своих позиций
Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источник в разведке.
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По его информации, это подразделение оккупантов почти полностью потеряло боеспособность и не может продолжать воевать.
При этом у военных отмечается очень низкий моральный дух – они не понимают, за что погибли их товарищи, и, скорее всего, погибнут они сами.
Тэги: Славянск
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