Российские спецназовцы бегут из-под Славянска из-за больших потерь и демотивации

Военнослужащие 16 отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России покидают свои позиции под Славянском.

Российские военные убегают со своих позиций



Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источник в разведке.

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По его информации, это подразделение оккупантов почти полностью потеряло боеспособность и не может продолжать воевать.

При этом у военных отмечается очень низкий моральный дух – они не понимают, за что погибли их товарищи, и, скорее всего, погибнут они сами.

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