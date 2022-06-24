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16:38 24 Июня 2022 103 Комментарии
Будущее – за рублями: в Госдуме РФ заявили, что стране не нужны доллары и евро
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия не нуждается в иностранной валюте, поскольку за нее ничего нельзя купить.
Россия видит будущее в цифровых рублях
Об этом сообщило РИА Новости.
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«Нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций. Мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта», – заявил Аксаков.
Он тут же добавил, что что другие страны, посмотрев на “недобросовестные” действия европейских и американских партнеров, могут тоже отказываться этой валюты.
По словам Аксакова, будущее – за цифровыми рублями.
Тэги: Россия
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