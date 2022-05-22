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Главная » Мир » Общество
18:29 24 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Беларуси в Россию начали массово вывозить боеприпасы

В Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов, которые арендовало Управление военных сообщений (УВСО) РБ и Центральное управление военных сообщений МО РФ.

Из Беларуси десятками вагонов вывозят боеприпасы в Россию

Об этом сообщила мониторинговая группа  Беларускі Гаюн.

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В этих вагонах будет производиться вывоз боеприпасов из Беларуси в РФ.

Сообщается, что в данный момент погрузка ведётся на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. К примеру, погрузочные работы ведутся в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора.

«Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами организовать не могут и откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь», – пишет Сообщество железнодорожников Беларуси.

После погрузки, группы вагонов (по 6-10 единиц) отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» к обычным грузовым поездам и отправляют (по маршруту: Минск – Орша – стык.Красное – Смоленск) на станции назначения в РФ.

Тэги: Россия, беларусь
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