ВСУ отбили наступления оккуапнтов на Лисичанск и на Славянск
Украинские защитники успешно отразили штурм оккупантов в районе южной окраины Лисичанска, а также по двум направлениям на Славянск.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также в вечерней сводке сообщили, что враг при поддержке артиллерии начал штурмовые действия в направлении Волчеярки, боевые действия там продолжаются.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спирно. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска.
На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина.
Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.