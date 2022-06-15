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Главная » Украина » Общество
19:40 24 Июня 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

ВСУ отбили наступления оккуапнтов на Лисичанск и на Славянск

Украинские защитники успешно отразили штурм оккупантов в районе южной окраины Лисичанска, а также по двум направлениям на Славянск.

ВСУ противостоят оккупантам на Луганщине

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Также в вечерней сводке сообщили, что враг при поддержке артиллерии начал штурмовые действия в направлении Волчеярки, боевые действия там продолжаются.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спирно. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина.

Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

Тэги: Славянск, Северодонецк
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