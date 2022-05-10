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19:54 24 Июня 2022 9 Комментарии
Путин – преступник, отношения с ним невозможны даже после войны, – Урсула фон дер Ляйен
Нормализация отношений между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным невозможна даже после окончания военных действий на Украине.
Урсула фон дер Ляйен назвала Путина преступником
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью каналу 1+1.
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Она отметила, что введенные Евросоюзом шесть пакетов санкций подрывают российскую экономику, “все сильнее и сильнее с течением времени”.
«Путин – человек на совести которой эта ужасная преступная война. Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес», – сказала фон дер Ляйен.
Тэги: Урсула фон дер Ляйен
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