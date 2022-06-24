ВСУ сосредоточятся на обороне Лисичанска – ISW

Украинские военные, вероятно, займут оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска после падения Северодонецка.

Украинские военные займут оборону в Лисичанске



Так считают в американском Институте изучения войны (ISW).

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ВСУ займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отражать российские атаки, если русские не смогут их окружить или изолировать.

Российским силам в Северодонецке также необходимо будет завершить переправы через реки с востока, что потребует дополнительного времени и усилий.

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в ближайшие два-три дня после полного перекрытия украинских наземных коммуникаций. Россияне успешно обеспечили доступ к украинским путям снабжения вдоль шоссе Горское-Лисичанск, прорвавшись через Горское 24 июня, но им необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск.

Российские силы, вероятно, столкнутся с трудностями при завершении большего окружения вокруг Лисичанска из-за неудавшейся переправы через реку в Белогоровке, к северо-западу от Лисичанска, в начале мая.

ВСУ, скорее всего, преднамеренно отступят из Лисичанска, если оккупанты будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк