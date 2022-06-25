Оккупанты пытаются блокировать украинских защитников Лисичанска с юга
На Луганщине российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Лисичанска и попытались заблокировать город с юга.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Также российские войска обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка.
Для вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.
На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление врага в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел.
Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.