Оккупанты пытаются блокировать украинских защитников Лисичанска с юга

На Луганщине российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Лисичанска и попытались заблокировать город с юга.

Оккупанты продолжают массированно обстреливать Северодонецк и Лисичанск



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также российские войска обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка.

Для вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление врага в ​​направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел.

Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк