В оккупированном Сватово взорвались российские военные склады. Фото и видео

В оккупированном Сватово Луганской области ночью 25 июня громко взорвались российские военные склады.

На территории складов продолжается пожар



Об этом сообщили местные жители. Они же выложили в соцсети соответствующие фото и видео.

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По неподтвержденным данным, на территорию складов попала украинская ракета “Точка-У”. Якобы ее запустили из Дружковки.

Также очевидцы говорят, что после первого мощного взрыва началась целая серия других. И это продолжалось достаточно долго. Вероятно, детонировал боекомплект.

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