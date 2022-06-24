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08:41 25 Июня 2022 109 Комментарии
В оккупированном Сватово взорвались российские военные склады. Фото и видео
В оккупированном Сватово Луганской области ночью 25 июня громко взорвались российские военные склады.
На территории складов продолжается пожар
Об этом сообщили местные жители. Они же выложили в соцсети соответствующие фото и видео.
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По неподтвержденным данным, на территорию складов попала украинская ракета “Точка-У”. Якобы ее запустили из Дружковки.
Также очевидцы говорят, что после первого мощного взрыва началась целая серия других. И это продолжалось достаточно долго. Вероятно, детонировал боекомплект.
Тэги: Луганск
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