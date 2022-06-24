НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
08:41 25 Июня 2022 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

В оккупированном Сватово взорвались российские военные склады. Фото и видео

В оккупированном Сватово Луганской области ночью 25 июня громко взорвались российские военные склады.

На территории складов продолжается пожар

Об этом сообщили местные жители. Они же выложили в соцсети соответствующие фото и видео.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По неподтвержденным данным, на территорию складов попала украинская ракета “Точка-У”. Якобы ее запустили из Дружковки.

Также очевидцы говорят, что после первого мощного взрыва началась целая серия других. И это продолжалось достаточно долго. Вероятно, детонировал боекомплект.

Столб дыма виден издалека

Столб дыма виден издалека

Сватово находится глубоко в тылу оккупантов

Сватово находится глубоко в тылу оккупантов

Тэги: Луганск
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.06.2022 06:27
Российская ПВО в Алчевске уничтожила саму себя. Видео
ТОР
08.06.2022 16:04
На захваченной Луганщине особой жестокостью прославились кадыровцы и буряты
ТОР
02.06.2022 07:51
Россия готовится воевать с украинскими партизанами на Луганщине
blog comments powered by Disqus