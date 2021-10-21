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10:19 25 Июня 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Утром силы ПВО сбили две ракеты над Хмельницкой областью

Утром над Хмельницкой областью силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

Две вражеские ракеты не долетели до своих целей на Хмельниччине

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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Обломки одной из них упали в лесу в Каменец-Подольском районе, другой – в сельском саду одного из громад Хмельницкого района.

Пострадали окна и двери в нескольких домах.

Погибших и раненых нет.

Тэги: Хмельницкий
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