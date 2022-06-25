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11:02 25 Июня 2022 41 Комментарии
Утром на Житомирщине ПВО сбила 10 российских ракет
Утром 25 июня во время масштабного ракетного удара по Житомирской области силы ПВО сбили около 10 российских ракет.
Силы ПВО уничтожили 10 вражеских ракет
Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.
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“Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области”, – сообщил он.
Напомним, рано утром 25 июня российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Житомирской области.
Тэги: житомир
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