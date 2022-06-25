Утром на Житомирщине ПВО сбила 10 российских ракет

Утром 25 июня во время масштабного ракетного удара по Житомирской области силы ПВО сбили около 10 российских ракет.

Силы ПВО уничтожили 10 вражеских ракет



Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.

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“Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области”, – сообщил он.

Напомним, рано утром 25 июня российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Житомирской области.

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