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15:26 25 Июня 2022 Просмотров 911   КомментариевКомментарии

Россия поставила под сомнение границы Литвы

Из-за ограничения транзита в Калининградскую область через Литву и Польшу в Москве подвергается сомнению правомерность литовской границы.

Об этом заявил в интервью каналу «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который ранее был спецпредставителем России на переговорах между РФ, ЕС и Литвой.

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По его словам, одним из условий признания литовских границ было обеспечение доставки грузов – в одну и другую сторону. Однако с введением блокады Вильнюсякобы решил нарушить ранее принятые соглашения.

Рогозин заявил, что своими действиями Литва «выстрелила себе даже не в ногу, а в голову».

«По сути дела, Литва поставила по сомнение свои государственные границы», – отметил Рогозин.

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