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16:17 25 Июня 2022 98 Комментарии
Утром Россия ударила по Николаеву 9 ракетами “Оникс” из Крыма
По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа «Оникс», выпущенными из берегового комплекса «Бастион», расположенного во временно оккупированном Крыму.
Россия обстреляла Николаев из Крыма
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.
Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал Власти, мэр Николаева Александр Сенкевич охарактеризовал ситуацию с постоянными обстрелами города российскими войсками как очень плохую и порекомендовал горожанам эвакуироваться в более безопасное место.
Тэги: Николаев
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