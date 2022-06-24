Утром Россия ударила по Николаеву 9 ракетами “Оникс” из Крыма

По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа «Оникс», выпущенными из берегового комплекса «Бастион», расположенного во временно оккупированном Крыму.

Россия обстреляла Николаев из Крыма



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал Власти, мэр Николаева Александр Сенкевич охарактеризовал ситуацию с постоянными обстрелами города российскими войсками как очень плохую и порекомендовал горожанам эвакуироваться в более безопасное место.

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