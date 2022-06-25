Оккупанты полностью взяли под контроль Северодонецк: уже назначили гауляйтера

Российские оккупационные войска взяли полностью под свой контроль Северодонецк и создают «администрацию».

Оккупанты полностью взяли почти уничтоженный ими же Северодонецк



Об этом заявил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.

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По его словам, оккупанты сразу же бросились устанавливать свои порядки в городе. Они собрали некий “актив” и уже назначили своего гауляйтера.

Гражданские, которые укрывались от российских обстрелов в убежищах завода “Азот”, выходят из укрытий. Российские пропагандисты используют их для съемок сюжетов.

Эвакуация людей на свободную территорию Украины уже невозможна, выехать из города можно только на оккупированную россиянами территорию.

Как сообщали Власти, российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты «Точка-У».

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