ВСУ продолжают военную операцию на Змеином

На острове Змеиный продолжается военная операция украинских военных.

Змеиный является важной точкой для контроля над Черным морем



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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При этом там пока не раскрыли подробности.

Также в Командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота, потрепанная многодневным штормом, держится на безопасном для себя расстоянии от способов поражения украинских военных.

“Но сохраняется угроза ракетных ударов 16 «Калибрамы» с моря, стратегической авиацией – с неба, береговыми ракетными комплексами из оккупированной суши”, – отметили наши военные..

Как сообщали Власти, на острове Змеиный 22 июня ВСУ уничтожили ЗРК «Панцирь С1″, радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

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