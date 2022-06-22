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Главная » Украина » Общество
16:40 25 Июня 2022 Просмотров 318   КомментариевКомментарии

ВСУ продолжают военную операцию на Змеином

На острове Змеиный продолжается военная операция украинских военных.

Змеиный является важной точкой для контроля над Черным морем

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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При этом там пока не раскрыли подробности.

Также в Командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота, потрепанная многодневным штормом, держится на безопасном для себя расстоянии от способов поражения украинских военных.

“Но сохраняется угроза ракетных ударов 16 «Калибрамы» с моря, стратегической авиацией – с неба, береговыми ракетными комплексами из оккупированной суши”, – отметили наши военные..

Как сообщали Власти, на острове Змеиный 22 июня ВСУ уничтожили ЗРК «Панцирь С1″, радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

Тэги: остров змеиный
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