Роют неглубокие окопы и поднимают ноги: оккупанты придумали способ сбежать с войны

Российские солдаты роют на боевых позициях полуметровые окопы, ложатся туда и поднимают вверх ноги, чтобы получить легкое ранение.

Россияне роют неглубокие окопы



Об этом рассказали в Оперативном командовании “Юг”.

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Там объяснили, что деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения домой.

“Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными”, – сказано в сообщении украинских военных..