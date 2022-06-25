Главная » Мир » Общество
17:10 25 Июня 2022 70 Комментарии
Роют неглубокие окопы и поднимают ноги: оккупанты придумали способ сбежать с войны
Российские солдаты роют на боевых позициях полуметровые окопы, ложатся туда и поднимают вверх ноги, чтобы получить легкое ранение.
Россияне роют неглубокие окопы
Об этом рассказали в Оперативном командовании “Юг”.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там объяснили, что деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения домой.
“Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными”, – сказано в сообщении украинских военных..
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ продолжают военную операцию на Змеином
25.06.2022 16:40
ТОРУтром Россия ударила по Николаеву 9 ракетами “Оникс” из Крыма
25.06.2022 16:17