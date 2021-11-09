Месть Литве и Польше: что задумал Путин и зачем срочно вызвал Лукашенко

Срочный визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину может быть связан с организацией совместных акция ради мести Литве и Польше.

Об этом заявил белорусский оппозиционер, экс-министр культуры РБ Павел Латушко.

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«Наши источники в высших эшелонах власти сообщают, что Лукашенко чего-то боится, Возможно, боится ответить на ультиматум Путина», – сказал он, комментируя визит Лукашенко в Россию.

По его мнению, Путин ищет способы отомстить Литве за «калининградскую блокаду» — возможно, ответной блокировкой грузоперевозок в Литву. И отомстить Польше за активную поддержку Украины. В обоих случаях нужна помощь Минска. Возможно об этом и договаривались два диктатора.

Также, Латушко не исключил, что могут произойти военные провокации на границе с Польшей. Их репетиция была в прошлом году, когда нелегалы с подачи Лукашенко устроили приграничный «миграционный кризис».

Тэги: Россия, Литва, Польша, беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко