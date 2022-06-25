Лукашенко назвал изоляцию Калининграда объявлением войны и захотел ядерное оружие
Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге поговорили о глобальной мировой политике.
Подробности сообщил КоммерсантЪ.
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Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны.
При этом он попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами.
В свою очередь, президент РФ пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М» и дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 в России.
Кроме того, Путин предложил поручить начальникам Генштабов двух стран и министерствам обороны проработать все детали, связанные с “обеспечением безопасности” Союзного государства.