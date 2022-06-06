Патриарх Кирилл упал во время службы: обвинил святую воду и законы физики

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приехавший в Новороссийск для освящения храм Петра и Февронии, упал во время божественной литургии, которую транслировали по телевидению.

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Позже в соцсетях появилось видео фрагмента трансляции, на котором видно, как 75-летний Кирилл освящает храм водой, а затем делает несколько шагов по мокрому полу и падает. Рядом с ним в радиусе метра никого не было, подхватить не успели, поэтому упал знатно.

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Позже он прокомментировал инцидент, объяснив, что поскользнулся на святой воде, разбрызганной по полу.

«То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился», – сказал Кирилл.

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