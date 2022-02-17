Лидеры G7 договорились об эмбарго на российское золото

Лидеры стран “Большой семерки” договорились о введении эмбарго на золото из России.

Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей



Об этом сообщило Reuters. Инициатором этих санкций стали США.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также, по информации CNN, министерство финансов США сделает соответствующее официальное заявление во вторник, 28 июня.

48-й саммит лидеров стран G7 пройдет в баварском замке Эльмау в Германии. Он продлится с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня.

Кроме лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, на саммите примут участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель. На саммите также выступит президент Владимир Зеленский.

Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей.

Россия ежегодно добывает на своей территории десятую часть всего золота, которое добывают в мире.

Тэги: Россия, санкции, США