Минобороны РФ объявило новых командующих войной в Украине

Минобороны России объявило командующих «центральной» и «южной» группировками войск в Украине, подтвердив слухи о генеральских отставках.

Группу "Центр" возглавил генерал Лапин



Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков заявил 24 июня, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин командует «центральной» группировкой войск, которая отвечает за действия против Лисичанска (и предположительно Северодонецка).

Конашенков дополнительно заявил, что командующий ВКС России генерал армии Сергей Суровикин командует «южной» группировкой войск и руководил окружением Горского и Золотого.

Заявление Минобороны России подтверждает оценку ISW от 21 июня о том, что российское высшее командование проводит перестановки и реструктуризацию военного командования с целью лучшей организации операций в Украине.

Министерство обороны Великобритании также подтвердило, что российское командование отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных ролей в Украине, в том числе командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова и командующего Южным военным округом России Александра Дворникова, который, вероятно, исполнял обязанности командующего театром военных действий.

Тэги: Россия