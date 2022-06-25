Путин внезапно ночью приехал в Кремль: все ждали нехорошего

Кортеж президента РФ Владимира Путина был замечен на подъезде к Кремлю около 23:00, подобные поздние визиты случаются очень редко и предшествуют серьезным решениям.

В последний ночной визит в Кремль Путин объявил о "спецоперации"



Как сообщил Telegram-канал Кремлевский цирк, последний из таких ночных переездов закончился объявлением «спецоперации», поэтому и сейчас стоит ждать каких-то нехороших новостей.

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“Наши варианты: открытие фронта со стороны Беларуси, что-то связанное с Литвой, ракетные ударе по Европе, удары по центрам принятий решений, либо пустая паника”, – сказано в сообщении.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возразил, что Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать экстренное заявление.

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Напомним, президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Лукашенко назвал изоляцию Литвой Калининграда фактическим объявлением войны.

При этом он попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами.

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