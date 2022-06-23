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06:34 26 Июня 2022 Просмотров 940   КомментариевКомментарии

В Киеве прогремели взрывы: над городом дым

В Киеве около 06:20 прогремело несколько взрывов, в местах прилетов поднимается дым

В Киеве прогремело четыре взрыва

В соцсетях и пабликах киевляне сообщают о четырех взрывах. Кроме того, некоторые видели пролетающие в небе ракеты.

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Столбы дыма после прилетов видны в разных местах столицы.

Некоторые сообщают, что работала система ПВО.

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что есть раненные.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе. В двух домах возник пожар, жильцов эвакуируют.

Бригады скорой и спасатели работают.

В это время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Новость дополняется…

Тэги: Киев
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