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06:34 26 Июня 2022 940 Комментарии
В Киеве прогремели взрывы: над городом дым
В Киеве около 06:20 прогремело несколько взрывов, в местах прилетов поднимается дым
В Киеве прогремело четыре взрыва
В соцсетях и пабликах киевляне сообщают о четырех взрывах. Кроме того, некоторые видели пролетающие в небе ракеты.
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Столбы дыма после прилетов видны в разных местах столицы.
Некоторые сообщают, что работала система ПВО.
Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что есть раненные.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе. В двух домах возник пожар, жильцов эвакуируют.
Бригады скорой и спасатели работают.
В это время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Новость дополняется…
Тэги: Киев
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