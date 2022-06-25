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07:28 26 Июня 2022 160 Комментарии
Оккупанты пытаются окружить украинские войска в Лисичанске
В Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.
Украинские защитники дают отпор оккупантам
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Враг совершал обстрелы неподалеку от Волчеярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки.
Также россияне нанесли авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.
Тэги: Лисичанск
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