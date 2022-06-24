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08:25 26 Июня 2022 0 Комментарии
Оккупанты безуспешно пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине
Российские войска вдоль Южной оси сосредоточились на защите своих оккупированных границ и проведении локальных атак с целью вернуть утраченные позиции.
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Херсонщине
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).
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Аналитики со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ отметили, что неустановленная тактическая группа российской армии безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в Потемкино со стороны Высокополья на севере Херсонской области.
Южное оперативное командование Украины заявило, что это была вторая попытка России вернуть Потемкино.
Тэги: херсон
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