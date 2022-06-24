Оккупанты безуспешно пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине

Российские войска вдоль Южной оси сосредоточились на защите своих оккупированных границ и проведении локальных атак с целью вернуть утраченные позиции.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Херсонщине



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ отметили, что неустановленная тактическая группа российской армии безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в Потемкино со стороны Высокополья на севере Херсонской области.

Южное оперативное командование Украины заявило, что это была вторая попытка России вернуть Потемкино.

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