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Главная » Украина » Общество
08:25 26 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты безуспешно пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине

Российские войска вдоль Южной оси сосредоточились на защите своих оккупированных границ и проведении локальных атак с целью вернуть утраченные позиции.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Херсонщине

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ отметили, что неустановленная тактическая группа российской армии безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в Потемкино со стороны Высокополья на севере Херсонской области.

Южное оперативное командование Украины заявило, что это была вторая попытка России вернуть Потемкино.

Военная ситуация на Херсонщине (капелькой отмечено Потемкино)

Военная ситуация на Херсонщине (капелькой отмечено Потемкино)

Тэги: херсон
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